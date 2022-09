leggoit : La #tiktoker prende in braccio una #gatta per un video, ma non si accorge di un dettaglio spiacevole - IgorReport : @paulcimmino_ L' #Azerbaijan non è amico dell'occidente, ma neanche nemico. L'esercito ceceno (tiktoker armati) è g… - gabryhz : il prossimo che mi porta la tiktoker juventina in tl prende 20 segnalazioni dal sottoscritto - Rugantino__ : @ValentinaBoop @devis_zanaga Questo vo fa il tiktoker e nel frattempo prende il reddito…mavalavurà -

leggo.it

La, la gatta e... il dettaglio spiacevole Sembrava un classico video di TikTok indirizzato soprattutto agli amanti degli animali, ma come se ne vedono tantissimi sui social. Peccato che, per ...La sua fama viene dai video in cuiin giro altri utenti che fanno cose banali in modo ... Quando ha superato laCharlie D'Amelio, lei l'ha contattato "No, ma ha parlato bene di me. Ha ... La tiktoker prende in braccio una gatta per un video, ma non si accorge di un dettaglio spiacevole Gli animali, e in particolare i gatti, sono sempre apprezzatissimi sui social. E TikTok, quello più utilizzato dai giovani, non fa ovviamente eccezione. Posare e giocare con un ...Il fenomeno di TikTok si è raccontato a cuore aperto nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera ...