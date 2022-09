«Hanno picchiato i nostri ragazzi», la denuncia dal partito di Di Maio. Distrutto anche il gazebo in centro a Napoli – La foto (Di sabato 17 settembre 2022) Alcuni giovani attivisti di Impegno Civico sarebbero stati aggrediti fisicamente nel centro di Napoli. La denuncia arriva da fonti interne al partito di Luigi di Maio e confermata dallo stesso minstro sui social. Poco dopo la passeggiata che il leader di Impegno Civico ha fatto per le strade del capoluogo campano, oggi 17 settembre, sarebbe stato preso di mira il gazebo del partito in via Duomo: magliette strappate e materiale elettorale buttato, secondo quanto raccontato dagli esponenti del movimento. «A tutto c’è un limite – ha commentato il ministro degli Esteri su Instagram – Gli insulti e il clima di odio in questa campagna elettorale stanno superando ogni limite. Davanti alle aggressioni fisiche non c’è alcuna giustificazione». Per poi aggiungere: «Questa non è ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) Alcuni giovani attivisti di Impegno Civico sarebbero stati aggrediti fisicamente neldi. Laarriva da fonti interne aldi Luigi die confermata dallo stesso minstro sui social. Poco dopo la passeggiata che il leader di Impegno Civico ha fatto per le strade del capoluogo campano, oggi 17 settembre, sarebbe stato preso di mira ildelin via Duomo: magliette strappate e materiale elettorale buttato, secondo quanto raccontato dagli esponenti del movimento. «A tutto c’è un limite – ha commentato il ministro degli Esteri su Instagram – Gli insulti e il clima di odio in questa campagna elettorale stanno superando ogni limite. Davanti alle aggressioni fisiche non c’è alcuna giustificazione». Per poi aggiungere: «Questa non è ...

