GP Aragon | Qualifiche | Bagnaia | pole e record del circuito!

SkySportMotoGP : ????? NUVOLA ROSSAAAAAA IN POLE POSITION ?? ? ?? Tre Ducati davanti I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ?? JACK MILLER SI PRENDE LE FP3 AD ARAGON ? Grande giro di Bezzecchi ??? #FP4 alle 13.30, Qualifiche alle 14.10… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2022 #AragonGP #MotorLandAragon #Motorland Seconda fila per @FabioQ20 accerchiato da @ducaticorse e… - FormulaPassion : #MotoGP: dominio #Ducati nelle Qualifiche dell'#AragonGP, di seguito la griglia di partenza - F1ingenerale_ : MotoGP | GP Aragon - Qualifiche: Bagnaia in pole position! #F1inGenerale #MotoGP #AragonGP -

Pole di Pecco Bagnaia adcon record della pista in 1:46.069: il torinese precede in griglia le altre Ducati di Miller e Bastianini. In seconda fila Espargaró (Aprilia), Zarco (Pramac) e Quartararo (Yamaha). 7° ...Il pilota piermontese è stato il più veloce nele. Secondo tempo per il compagno di team e terzo per il ...Pecco Bagnaia con un tempo quasi record, 1'46"069, conquista la pole position per il Gp di Aragon in programma domenica. Il piemontese della Ducati precede Miller di 9 centesimi ed Enea Bastianini. So ...Grandissimo spettacolo nelle qualifiche del GP ad Aragon, nuovo importante appuntamento del campionato di MotoGP. Continua il duello tra Quartataro e Bagnaia, il pilota italiano della Ducati sta attra ...