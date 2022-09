Confindustria | da boom prezzo gas possibile impatto sul Pil fino - 3 | 2% 2022 - 23

RaiNews : Centro Studi: 'Prezzo gas record e inflazione: la resilienza dell'industria è alle corde' - sole24ore : ?? Csc (#Confindustria): dal boom del #gas possibile impatto sul #Pil fino -3,2% nel 2022-23 - ansa_economia : Da boom gas possibile impatto su Pil fino a -3,2% nel 2022-23. Centro Studi Confindustria, scenario vira al ribasso… - fisco24_info : Da boom gas possibile impatto su Pil fino a -3,2% nel 2022-23: Centro Studi Confindustria, scenario vira al ribasso - mywordsworlds1 : RT @MediasetTgcom24: Confindustria: da boom gas possibile impatto su Pil fino -3,2% 2022-23 #pil #fine2023 #centrostudidiconfidustria #ita… -

ShipMag

Se i flussi dalla Russia si fermassero del tutto l'Italia e gli altri Paesi europei potrebbero avere problemi anche sui ...Per fronteggiare la situazione, rileva, è urgente attenuare i rincari dell'energia o i loro effetti. Innanzitutto con interventi compensativi per famiglie e imprese "che però - si legge ... Centro Studi Confindustria: dal boom del gas impatto sul Pil fino a -3,2% nel 2022-23 e 582 mila occupati in meno Centro Studi Confindustria, scenario vira al ribasso. Resilienza industria alle corde. Con valore medio agosto e prezzi futures -582 mila occupati (ANSA) ...Confindustria: nel biennio 2022-2023 stangata sull'economia del paese: "L'inflazione record erode il reddito delle famiglie e minaccia i consumi, protetti non per molto ancora, dal risparmio accumulat ...