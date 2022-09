Cambia ancora la programmazione de Il Paradiso delle Signore, oggi si va in onda con doppia puntata (Di sabato 17 settembre 2022) Dopo una settimana sulle montagne russe, Cambia ancora la programmazione de Il Paradiso delle Signore, la versione daily di successo della famosa serie con Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno. I fan hanno atteso tanto prima di ritrovare Vittorio Conti e le sue Veneri e da lunedì, dopo una settimana di repliche, hanno preso il via le nuove puntate. A complicare questa prima settimana, però, ci hanno pensato una serie di eventi storici (vedi morte della Regina Elisabetta ed Elezioni politiche) e questo ha messo un po’ in subbuglio la programmazione. In questi ultimi giorni Il Paradiso delle Signore è andato in onda poche volte in orario e lo stesso succederà lunedì quando, per lasciare spazio alla diretta ... Leggi su optimagazine (Di sabato 17 settembre 2022) Dopo una settimana sulle montagne russe,lade Il, la versione daily di successo della famosa serie con Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno. I fan hanno atteso tanto prima di ritrovare Vittorio Conti e le sue Veneri e da lunedì, dopo una settimana di repliche, hanno preso il via le nuove puntate. A complicare questa prima settimana, però, ci hanno pensato una serie di eventi storici (vedi morte della Regina Elisabetta ed Elezioni politiche) e questo ha messo un po’ in subbuglio la. In questi ultimi giorni Ilè andato inpoche volte in orario e lo stesso succederà lunedì quando, per lasciare spazio alla diretta ...

marattin : Importante la scelta di Italia, Francia, Germania, Spagna e Olanda: se la UE nicchierà ancora, nel 2023 adotteranno… - My7th2 : @giacav_ @VittorioSantor Contratto a 7+2 siete una dirigenza che ha soldi da buttare. Poi magari esoneri lui, trov… - matteolupi : @fracco_ Non è che se interpreti la realtà come ti pare a te, la realtà cambia. Non ci sono colpevoli in questa sto… - becca22cr7 : @NonEvoluto Il napoli ha anche tutti gli effettivi, il Milan a causa del mercato fatto pesantemente in ritardo ha g… - Robertrycia : @guiodic -