Borussia Monchengladbach vs RB Leipzig – pronostico e possibili formazioni (Di sabato 17 settembre 2022) Il Borussia Monchengladbach cercherà di tornare a vincere quando ospiterà l’RB Leipzig in Bundesliga sabato 17 settembre sera. Gli ospiti, invece, hanno esordito in modo impressionante nella prima partita di Marco Rose lo scorso fine settimana, battendo per 3-0 l’ex squadra del nuovo manager, il Borussia Dortmund. Il calcio di inizio di Borussia Monchengladbach vs RB Leipzig è previsto alle 18:30 Anteprima della partita Borussia Monchengladbach vs RB Leipzig: a che punto sono le due squadre Borussia Monchengladbach Il Gladbach ha avuto un ottimo inizio con un nuovo manager dopo aver nominato Daniel Farke in estate, ma è giusto dire che la sua forma ha stentato nelle ultime ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 settembre 2022) Ilcercherà di tornare a vincere quando ospiterà l’RBin Bundesliga sabato 17 settembre sera. Gli ospiti, invece, hanno esordito in modo impressionante nella prima partita di Marco Rose lo scorso fine settimana, battendo per 3-0 l’ex squadra del nuovo manager, ilDortmund. Il calcio di inizio divs RBè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavs RB: a che punto sono le due squadreIl Gladbach ha avuto un ottimo inizio con un nuovo manager dopo aver nominato Daniel Farke in estate, ma è giusto dire che la sua forma ha stentato nelle ultime ...

taradave83 : @JFCmarco Ma infatti, non si può mica pretendere di passare il girone con Galatasaray e Copenaghen, o con il monche… - infobetting : Borussia Monchengladbach-RB Lipsia (sabato 17 settembre 2022 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - sportli26181512 : Gladbach: no a 35 milioni pr Koné: Il Borussia Monchengladbach si gode Emmanuel Kouadio Koné: come riferisce la sta… - andreatoso1972 : @Duttale @tatanka_h In Champions l'Inter ha subito il goal da Borussia Monchengladbach in chiaro fuorigioco e non l… - ZetaScout : Joseph Scally in Friburgo-Borussia Monchengladbach: Minuti giocati:90+2’ Salvataggi:3 Contrasti a terra vinti:4 su… -