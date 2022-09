Uruguay, il CT sceglie i convocati: la decisione su Olivera (Di venerdì 16 settembre 2022) Dopo la partita di domenica sera contro il Milan, per molti calciatori del Napoli sarà tempo di Nazionali. Il commissario tecnico dell’Uruguay, Diego Alonso, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista delle amichevoli contro Iran (23 settembre) e Canada (27 settembre). Olivera (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Tra questi, figura anche Mathias Olivera. Il terzino sinistro del Napoli in questa prima parte di stagione ha dovuto spesso fare da secondo a Mario Rui su quella fascia. Il calciatore ex Getafe è stato penalizzato da un infortuinio subito proprio in Nazionale lo scorso giungo. Sostituito dopo 35 minuti nella partita tra il suo Uruguay e Panama, Olivera ha riscontrato una distorsione al ginocchio sinistro dopo l’intervento falloso di un ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 16 settembre 2022) Dopo la partita di domenica sera contro il Milan, per molti calciatori del Napoli sarà tempo di Nazionali. Il commissario tecnico dell’, Diego Alonso, ha diramato la lista dei giocatoriin vista delle amichevoli contro Iran (23 settembre) e Canada (27 settembre).(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Tra questi, figura anche Mathias. Il terzino sinistro del Napoli in questa prima parte di stagione ha dovuto spesso fare da secondo a Mario Rui su quella fascia. Il calciatore ex Getafe è stato penalizzato da un infortuinio subito proprio in Nazionale lo scorso giungo. Sostituito dopo 35 minuti nella partita tra il suoe Panama,ha riscontrato una distorsione al ginocchio sinistro dopo l’intervento falloso di un ...

