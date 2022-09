Ultime Notizie – Diana Bracco e i suoi collaboratori alla Scala per i 95 anni dell’azienda (Di venerdì 16 settembre 2022) Un evento speciale al Teatro alla Scala di Milano per Diana Bracco e i suoi collaboratori che, questa sera, celebreranno in grande stile il 95esimo anniversario della fondazione dell’azienda: “Il Gruppo Bracco è parte integrante del tessuto economico e sociale in cui agisce e per questo puntiamo da sempre sulla responsabilità sociale e sulla diffusione della cultura quale strumento di un armonico progresso umano”, afferma Diana Bracco, presidente e ceo del Gruppo Bracco, aggiungendo: “Nell’ambito delle celebrazioni di questo 95esimo anniversario, abbiamo così organizzato insieme alla nostra Fondazione anche una serata speciale al Teatro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) Un evento speciale al Teatrodi Milano pere iche, questa sera, celebreranno in grande stile il 95esimoversario della fondazione: “Il Gruppoè parte integrante del tessuto economico e sociale in cui agisce e per questo puntiamo da sempre sulla responsabilità sociale e sulla diffusione della cultura quale strumento di un armonico progresso umano”, afferma, presidente e ceo del Gruppo, aggiungendo: “Nell’ambito delle celebrazioni di questo 95esimoversario, abbiamo così organizzato insiemenostra Fondazione anche una serata speciale al Teatro ...

