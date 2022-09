Polemica sul sindaco di Melito: “Reddito di cittadinanza revocato a chi non fa la raccolta differenziata” (Di venerdì 16 settembre 2022) Niente Reddito di cittadinanza per chi non fa la raccolta differenziata: questa la proposta provocatoria di Luciano Mottola, giovane sindaco di Melito, nella periferia Nord di Napoli, a pochi metri dalla più nota Scampia. E il motivo di questa (curiosa) idea è presto detto: a Melito, che conta in tutto 38mila abitanti, circa 8mila percepiscono il Reddito di cittadinanza, praticamente oltre il 21% della popolazione. Perciò il primo cittadino – già vicesindaco nella precedente amministrazione – sta tentando in tutti i modi di mostrarsi molto severo con chi percepisce il sussidio: basti pensare che la scorsa settimana aveva chiamato i percettori di Rdc a pulire le strade e a sistemare le aiuole, minacciando di togliere il ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Nientediper chi non fa la: questa la proposta provocatoria di Luciano Mottola, giovanedi, nella periferia Nord di Napoli, a pochi metri dalla più nota Scampia. E il motivo di questa (curiosa) idea è presto detto: a, che conta in tutto 38mila abitanti, circa 8mila percepiscono ildi, praticamente oltre il 21% della popolazione. Perciò il primo cittadino – già vicenella precedente amministrazione – sta tentando in tutti i modi di mostrarsi molto severo con chi percepisce il sussidio: basti pensare che la scorsa settimana aveva chiamato i percettori di Rdc a pulire le strade e a sistemare le aiuole, minacciando di togliere il ...

