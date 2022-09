MotoGP oggi | GP Aragon 2022 | orari prove libere 16 settembre | tv | streaming | programma Sky e TV8

(Di venerdì 16 settembre 2022), venerdì 16, prenderà il via il weekend del GP di, tappa del Motomondiale. Sull’impegnativo tracciato spagnolo i centauri dovranno trovare la quadra dell’assetto nel più breve tempo possibile per garantirsi un set-up adeguato in vista delle qualifiche di domani e delle gare domenicali. LA DIRETTA LIVE DELLEDEL GP DIDIALLE 9.55 E ALLE 14.10 Inriparte la sfida iridata tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia. Il francese della Yamaha ha ancora un buon margine su Pecco in classifica, pari a 30 lunghezze, ma nelle ultime uscite il pilota della Ducati ha recuperato più di 60 punti, grazie alle quattro vittorie consecutive ottenute. Adi ricordi sono ...

gigasss1 : @albyporta La motogp costa troppo, tutto merito della Honda che volle togliere i 2T dalle corse, oggi se porti i so… - ZonaBianconeri : RT @SSportNetwork: #SuperSportNews! L'originale! #ChampionsLeague ripartenza #Inter, flop #Atletico, oggi #Milan #Juve e #Napoli; #GiudiceS… - SSportNetwork : #SuperSportNews! L'originale! #ChampionsLeague ripartenza #Inter, flop #Atletico, oggi #Milan #Juve e #Napoli;… - lacittanews : ROMA - I riflettori al Gran Premio di Aragon saranno tutti su Marc Marquez, che oggi reso noto il suo ritorno in pi… - JulioCesare12 : Ci voleva qualche giorno di tranquillità tra F1, volley, basket, tennis e motogp: fortunatamente oggi non c'è nessun sport -

... diretta streaming su Sky Go, Now Tv dalle ore 13.30) 09.00 MOTO3 " GP Aragon, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)Di seguito il programma odierno e come seguirlo in tv/streaming:Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Pecco Bagnaia ha parlato del suo stato di forma dopo le ultime vittorie in MotoGP, dichiarando di non sentire la pressione.