Menabó Vino e Cucina – Roma

(Di venerdì 16 settembre 2022)Via delle Palme, 44/D-E – 00171Tel. 06/86937299 Sito Internet: www.menabo.it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 8€, primi 12€, secondi 14/16€, dolci 6/7€ Chiusura: Lunedì. Martedì e Mercoledì a pranzo OFFERTA Quest’anno abbiamo trovato in splendida forma la creatura dei fratelli Camponeschi, una delle tavole più interessanti del panoramano, tanto da sbilanciarci con un bell’incremento di voto. La loro è unache poggia su prodotti selezionati, che si concede pochi vezzi creativi cimentandosi in piatti dai sapori definiti senza che questo vada a scapito dell’equilibrio complessivo. La carta, un foglio A4, è snella e prevede quattro scelte per portata a dei prezzi che meritano un plauso, vista la ...