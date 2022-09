Margiotta (Confsal): ‘Salario minimo non per editto, sì a interventi per settori deboli’ (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Salario minimo sì ma perché non sia solo una “pia intenzione” deve prevedere un intervento strutturale sui settori economici deboli dove la produttività non consentirebbe all’impresa di sostenere i costi, unitamente a una decontribuzione significativa. E’ in sintesi quanto mette in rilievo il segretario generale della Confsal Raffaele Margiotta in un intervento alla festa Aepi. “Noi – premette – abbiamo due grosse calamità non naturali, scenari di guerra, pandemia e conseguente crisi energetica che si vanno a caricare su problemi strutturali del mondo del lavoro. Noi abbiamo un mondo del lavoro diviso in due in cui c’è una categoria grandissima per cui il salario minimo è ininfluente. L’idea del salario minimo è un principio su cui tutti quanti non possiamo che essere ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Salariosì ma perché non sia solo una “pia intenzione” deve prevedere un intervento strutturale suieconomici deboli dove la produttività non consentirebbe all’impresa di sostenere i costi, unitamente a una decontribuzione significativa. E’ in sintesi quanto mette in rilievo il segretario generale dellaRaffaelein un intervento alla festa Aepi. “Noi – premette – abbiamo due grosse calamità non naturali, scenari di guerra, pandemia e conseguente crisi energetica che si vanno a caricare su problemi strutturali del mondo del lavoro. Noi abbiamo un mondo del lavoro diviso in due in cui c’è una categoria grandissima per cui il salarioè ininfluente. L’idea del salarioè un principio su cui tutti quanti non possiamo che essere ...

telodogratis : Margiotta (Confsal): ‘Salario minimo non per editto, sì a interventi per settori deboli’ - zazoomblog : Margiotta (Confsal): Salario minimo non per editto sì a interventi per settori deboli - #Margiotta #(Confsal):… - lifestyleblogit : Margiotta (Confsal): 'Salario minimo non per editto, sì a interventi per settori deboli' - - ledicoladelsud : Margiotta (Confsal): ‘Salario minimo non per editto, sì a interventi per settori deboli’ - pleccese : Margiotta (Confsal): ‘Salario minimo non per editto, sì a interventi per settori deboli’ ??Leggi di più su… -