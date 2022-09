Lotta, Frank Chamizo vola in semifinale ai Mondiali di Belgrado! Spartacus a caccia del tris iridato (Di venerdì 16 settembre 2022) Italia finalmente grande protagonista a Belgrado in occasione dei Campionati Mondiali di Lotta libera 2022, dopo sei giornate prive di medaglie, grazie alla stella azzurra Frank Chamizo. L’italo-cubano, impegnato nella categoria 74 kg, ha infatti centrato il pass per le semifinali al termine di un percorso entusiasmante nelle eliminatorie mattutine. Lo Spartacus azzurro, a caccia del terzo titolo iridato della carriera dopo le affermazioni di Las Vegas 2015 (nei 65 kg) e Parigi 2017 (nei 70 kg), ha debuttato quest’oggi con una bella vittoria ai punti per 14-8 sull’emergente georgiano Giorgi Sulava, bronzo europeo in carica. Successivamente Chamizo si è sbarazzato agli ottavi dell’abbordabile sudcoreano Seungbong Lee con il punteggio di 11-4, grazie ad ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) Italia finalmente grande protagonista a Belgrado in occasione dei Campionatidilibera 2022, dopo sei giornate prive di medaglie, grazie alla stella azzurra. L’italo-cubano, impegnato nella categoria 74 kg, ha infatti centrato il pass per le semifinali al termine di un percorso entusiasmante nelle eliminatorie mattutine. Loazzurro, adel terzo titolodella carriera dopo le affermazioni di Las Vegas 2015 (nei 65 kg) e Parigi 2017 (nei 70 kg), ha debuttato quest’oggi con una bella vittoria ai punti per 14-8 sull’emergente georgiano Giorgi Sulava, bronzo europeo in carica. Successivamentesi è sbarazzato agli ottavi dell’abbordabile sudcoreano Seungbong Lee con il punteggio di 11-4, grazie ad ...

