LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Grecia in testa dopo la prima rotazione, cresce l’attesa per le Farfalle! (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:52 Si è conclusa la prima rotazione, inizia subito la seconda con l’Azerbaijan ai nastri e alle palle. 14:50 27.600 con 0.6 di penalità per la Finalndia, sesta posizione dopo la prima rotazione. 14:47 Esercizio molto semplice per gli Stati Uniti, che non riescono ad andare oltre un modesto 25.250. 14:44 La Finlandia chiude questa prima rotazione del Gruppo A. 14:42 Prova più che discreta per la Turchia che, con 28.200, è al momento quarta. 14:40 Tocca agli Stati Uniti. 14:38 Leggermente sotto le aspettative la Francia, che ottiene il secondo punteggio ai nastri e alle palle, ma “solo” il quinto complessivo con 26.550. 14:35 Turchia ai 5 cerchi. 14:33 30.000 per l’Uzbekistan, che ottiene lo ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:52 Si è conclusa la, inizia subito la seconda con l’Azerbaijan ai nastri e alle palle. 14:50 27.600 con 0.6 di penalità per la Finalndia, sesta posizionela. 14:47 Esercizio molto semplice per gli Stati Uniti, che non riescono ad andare oltre un modesto 25.250. 14:44 La Finlandia chiude questadel Gruppo A. 14:42 Prova più che discreta per la Turchia che, con 28.200, è al momento quarta. 14:40 Tocca agli Stati Uniti. 14:38 Leggermente sotto le aspettative la Francia, che ottiene il secondo punteggio ai nastri e alle palle, ma “solo” il quinto complessivo con 26.550. 14:35 Turchia ai 5 cerchi. 14:33 30.000 per l’Uzbekistan, che ottiene lo ...

