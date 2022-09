Lazio: rimborsati i tifosi presenti in Danimarca dopo il 5-1 contro il Midtjylland (Di venerdì 16 settembre 2022) La Lazio ha deciso di rimborsare i tifosi dopo la disfatta in Danimarca La Lazio ha rimediato una rovinosa sconfitta in Danimarca contro il Midtjylland … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 16 settembre 2022) Laha deciso di rimborsare ila disfatta inLaha rimediato una rovinosa sconfitta inil… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #MidtjyllandLazio, i tifosi in trasferta verranno rimborsati - mrandroid02 : Lazio, biglietti rimborsati ai 225 tifosi presenti in Danimarca - Eurosport_IT : La Lazio consola i tifosi dopo il 5-1, rimborsati i 225 biancocelesti in Danimarca ???????? - CalcioPillole : #Lazio, lodevole iniziativa: rimborsati i tifosi presenti in Danimarca. - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #MidtjyllandLazio, i tifosi in trasferta verranno rimborsati -