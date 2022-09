"Il caso dei fondi russi ai partiti è chiuso" (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - "Il caso è chiuso, forse non si sarebbe nemmeno dovuto aprire". Il presidente del Copasir, Adolfo Urso, a margine dell'Assemblea generale di Confindustria Vicenza commenta così la vicenda del dossier Usa sui presunti fondi a partiti e politici di altri Paesi. "Purtroppo - sottolinea Urso - siamo in una campagna elettorale eccessivamente aggressiva, dai toni troppo alti, con una contrapposizione che tende più a denigrare l'avversario che a consentire agli elettori di misurarsi sui programmi del Paese". "L'Italia è un Paese forte, credibile, affidabile. Lo dimostra anche questa vicenda che finalmente si è chiarita. Nessuna interferenza russa, almeno questo risulta dai documenti che il governo americano, che l'intelligence ha fornito al nostro governo e che lo stesso Draghi poi ha comunicato al Paese" dice ancora ... Leggi su agi (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - "Il, forse non si sarebbe nemmeno dovuto aprire". Il presidente del Copasir, Adolfo Urso, a margine dell'Assemblea generale di Confindustria Vicenza commenta così la vicenda del dossier Usa sui presuntie politici di altri Paesi. "Purtroppo - sottolinea Urso - siamo in una campagna elettorale eccessivamente aggressiva, dai toni troppo alti, con una contrapposizione che tende più a denigrare l'avversario che a consentire agli elettori di misurarsi sui programmi del Paese". "L'Italia è un Paese forte, credibile, affidabile. Lo dimostra anche questa vicenda che finalmente si è chiarita. Nessuna interferenza russa, almeno questo risulta dai documenti che il governo americano, che l'intelligence ha fornito al nostro governo e che lo stesso Draghi poi ha comunicato al Paese" dice ancora ...

