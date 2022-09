I Migliori ci lasciano in mutande. L'eredità di Draghi: un Paese in recessione (Di venerdì 16 settembre 2022) «Non vedo una recessione quest'anno. Mi pare molto difficile. Il motivo è che abbiamo chiuso l'anno scorso molto bene e quindi ci portiamo dietro una crescita acquisita». Questa previsione di Mario Draghi risale all'11 maggio scorso. Il presidente del Consiglio si trovava a Washington in visita da Joe Biden. I prezzi dell'energia erano già schizzati in alto e l'inflazione aveva iniziato a erodere i portafogli degli italiani. Nonostante ciò, il premier restava fiducioso. Sono passati quattro mesi e lo scenario che l'Italia ha di fronte non appare affatto roseo: l'inflazione è al picco massimo, il debito pubblico ha raggiunto il record storico, un cittadino su quattro è a rischio povertà e la recessione si sta trasformando in realtà. Uno tsunami economico da brividi che dovrà affrontare il prossimo governo. recessione ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022) «Non vedo unaquest'anno. Mi pare molto difficile. Il motivo è che abbiamo chiuso l'anno scorso molto bene e quindi ci portiamo dietro una crescita acquisita». Questa previsione di Mariorisale all'11 maggio scorso. Il presidente del Consiglio si trovava a Washington in visita da Joe Biden. I prezzi dell'energia erano già schizzati in alto e l'inflazione aveva iniziato a erodere i portafogli degli italiani. Nonostante ciò, il premier restava fiducioso. Sono passati quattro mesi e lo scenario che l'Italia ha di fronte non appare affatto roseo: l'inflazione è al picco massimo, il debito pubblico ha raggiunto il record storico, un cittadino su quattro è a rischio povertà e lasi sta trasformando in realtà. Uno tsunami economico da brividi che dovrà affrontare il prossimo governo....

tempoweb : Ci lasciano solo macerie. L'eredità dei Migliori è un Paese in #recessione #governo #draghi #fitch #gas #inflazione… - HERVNCHILD : maledetti ricchi e le università inaccessibili che hanno i corsi migliori, a noi la merda ce lasciano perché sia ma… - Stocca64 : RT @Stocca64: Perché il paese sta andando in #vacca? Perché le menti migliori lasciano il #Paese? Importiamo #delinquenti nullafacenti ...… - Gianumberto : @nonexpedit @maxime71167 Ci sono imprenditori con idee migliori, ci investono dei soldi, ma non li lasciano lavorar… - tanziamigos : RT @Stocca64: Perché il paese sta andando in #vacca? Perché le menti migliori lasciano il #Paese? Importiamo #delinquenti nullafacenti ...… -

Dybala e Pellegrini si divertono: Roma ok con l'Helsinki. Le Pagelle Roma - Helsinki, i migliori e i peggiori . Roma avanti di un uomo, ma regge il fortino finlandese. ... che lasciano in panchina Dybala e puntano su Belotti , Zaniolo e Pellegrini . Al 26' però è l'... Prendiamo le misure alla campagna (elettorale) social 2022. L'analisi di Ruggiero ... c'è il sorpasso di Giuseppe Conte , che allinea così i risultati comparativamente migliori dei ... I cupi riflessi della cronaca internazionale rappresentati da parole come "gas" e "bollette" lasciano ... Cinefilos.it Roma - Helsinki, ie i peggiori . Roma avanti di un uomo, ma regge il fortino finlandese. ... chein panchina Dybala e puntano su Belotti , Zaniolo e Pellegrini . Al 26' però è l'...... c'è il sorpasso di Giuseppe Conte , che allinea così i risultati comparativamentedei ... I cupi riflessi della cronaca internazionale rappresentati da parole come "gas" e "bollette"... Marvel: i 10 mentori migliori visti nei film