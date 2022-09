Giovane ferito a Napoli con un fendente alla mano (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un Giovane è stato ferito con un fendente alla mano. Il fatto è accaduto dinanzi ad una salumeria di corso Secondigliano, a Napoli. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia: non ancora ricostruita con precisione la dinamica dei fatti. Il Giovane attualmente è ricoverato all’ospedale ‘Cto’ di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unè statocon un. Il fatto è accaduto dinanzi ad una salumeria di corso Secondigliano, a. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia: non ancora ricostruita con precisione la dinamica dei fatti. Ilattualmente è ricoverato all’ospedale ‘Cto’ di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

