Ginnastica ritmica | Mondiali Sofia 2022 Maccarani | “Purtroppo è andata così per le Farfalle”

(Di venerdì 16 settembre 2022) La Ct della selezione Italiana di ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani, ha parlato dopo il quarto posto delle Farfalle arrivato ai Mondiali di Sofia. Ecco le sue parole: "Le ragazze erano tese hanno sentito la gara più di altre volte. Nel misto ci sono stati degli errori iniziali che potevano essere recuperati subito, invece la squadra non è riuscita a reagire e sono arrivate le altre perdite, senza le quali saremmo sul podio. Loro sanno come risolvere certe situazioni, ci alleniamo anche su questo, a gestire l'emergenza per non rendere uno sbaglio irrimediabile. Tra un esercizio e l'altro ho solo detto loro di accettare i propri errori e di reagire, e sono state straordinarie. Poi certo si poteva prendere anche una nota più alta sui cerchi, non sarebbe stato impossibile."

La Bulgaria ha trionfato con pieno merito di fronte al proprio pubblico, trionfando per l'undicesima volta nella storia (l'ultima risaliva al 2014). Le Campionesse Olimpiche hanno vinto la medaglia d'oro. Delusione Italia nell'All-Around a squadre ai Mondiali 2022 di ginnastica ritmica in scena a Sofia. Per le Farfalle un quarto posto e tanti rimpianti per un esercizio misto al di sotto delle aspettative. Medaglia d'oro alle padrone di casa della Bulgaria. Nella seconda giornata di gare dei Campionati del mondo di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli ha monopolizzato l'attenzione di pubblico e giuria andandosi a prendere altre due medaglie dopo il doppio oro precedente.