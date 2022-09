Agenzia_Ansa : Il presidente del Copasir, Urso, assicura - dopo un confronto con Gabrielli, a capo dell'Authority sulla sicurezza… - infoitinterno : Elezioni politiche, fondi russi ai partiti: oggi audizione Gabrielli al Copasir - marco_disaro : RT @Radio1Rai: #ElezioniPolitiche2022 Il report Usa che accusa Mosca di aver illecitamente interferito sulle politiche dei Paesi stranieri.… - Radio1Rai : #ElezioniPolitiche2022 Il report Usa che accusa Mosca di aver illecitamente interferito sulle politiche dei Paesi s… - tempoweb : Zero prove sui #fondi russi ai #partiti, oggi #Gabrielli al #Copasir #16settembre #iltempoquotidiano… -

ilGiornale.it

IlMercoledì sera Adolfo Urso, presidente delper Fratelli di Italia, ha ottenuto ...intelligence - subito allertati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco- ...Per il centrodestra, la nuova macchina del fango messa in moto dal fronte progressista in calo di consensi si scontra con la realtà, e cioè con il fatto che sia ilche il prefetto, ... Gabrielli al Copasir per fare chiarezza sui rubli ai partiti e "bonificare" il confronto politico Si terrà venerdì, alle ore 9, l'audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli davanti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Il ...Questa mattina Franco Gabrielli, l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, sarà ascoltato dal Copasir sul caso del ...