Curcio | Evento peggiore di quanto previsto

AGI - "I bollettini (meteo, ndr.) sono pubblicati, quindi c'è un tema di allertamento: appare abbastanza evidente che l'Evento, per come si è sostanziato, è stato molto, molto peggiore rispetto a quello che in qualche modo era stato previsto. Questo è evidente e influisce sulla catena di allertamento". Lo ha detto ai giornalisti il capo del dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio, al termine del vertice sull'alluvione che ha colpito il centro-nord delle Marche, che si è tenuto in mattinata a Palazzo Raffaello, sede della Regione. "Credo che dobbiamo concentrarci sulle cose da fare adesso - ha aggiunto - sul tema dell'allertamento bisognerà certamente approfondire, però è un dato di fatto che sia stato un Evento maggiore di quello previsto".

