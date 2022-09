Cosa sta aumentando di più a Napoli: l’indice dei prezzi al tempo del carovita (Di venerdì 16 settembre 2022) tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ai tempi del carovita, quali sono i prodotti che a Napoli stanno subendo una vera e propria impennata dei prezzi? Rispetto a un anno fa e prendendo in considerazione lo scorso mese di agosto, nel capoluogo partenopeo l’inflazione si attesta all’8,2%. Come altrove, pesa tantissimo il caro-energia. Per una famiglia napoletana tipo, i costi per abitazione, acqua, elettricità e combustibili sono aumentati del 31,3%. E, per capire la portata dell’onda inflattiva, si pensi che solo da un mese all’altro, da luglio ad agosto 2022, i prezzi di questo settore sono aumentati del 6,4%. Nel dettaglio, la bolletta dell’energia elettrica ha subito un aumento del 14,3% mentre quella del gas si è fermata, per modo di dire, all’11,1%. Sta di fatto che è a due cifre ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022)di lettura: 2 minuti– Ai tempi del, quali sono i prodotti che astanno subendo una vera e propria impennata dei? Rispetto a un anno fa e prendendo in considerazione lo scorso mese di agosto, nel capoluogo partenopeo l’inflazione si attesta all’8,2%. Come altrove, pesa tantissimo il caro-energia. Per una famiglia napoletana tipo, i costi per abitazione, acqua, elettricità e combustibili sono aumentati del 31,3%. E, per capire la portata dell’onda inflattiva, si pensi che solo da un mese all’altro, da luglio ad agosto 2022, idi questo settore sono aumentati del 6,4%. Nel dettaglio, la bolletta dell’energia elettrica ha subito un aumento del 14,3% mentre quella del gas si è fermata, per modo di dire, all’11,1%. Sta di fatto che è a due cifre ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Una fossa comune è stata trovata nella città di Izyum. Secondo la polizia locale sarebbero circa 440 i co… - fabiochiusi : Difficile dire cosa sia più insopportabile, tra l'assenza della questione climatica dal dibattito pubblico finché n… - oggisettimanale : La cover del nuovo #OggiSettimanale in edicola, è tutta per la #ReginaElisabetta: 16 pagine per raccontare come il… - Nicostrato4 : @Maurizio_Lupi Senta un po’ Lupi, ha il coraggio di dire questa cosa pubblicamente e direttamente in faccia a qualc… - coldlightofmoon : mi fa morire sta cosa che la nomina di un nuovo prefect avvenga come se fossero in una setta #TheEclipseSeriesEP6 -