Capello salva Allegri | ‘C’è una cosa positiva nella sconfitta contro il Benfica…’

Salva_aka_Toto : RT @juventusfans: Vi ricordate di questi gol e di tanti altri (oltre una decina) annullati alla #Juventus dal #VAR per un presunto fuorigio… -

Corriere dello Sport

... insieme anche a salsedine cloro e sabbia, portano ilindebolirsi e quindi a sfibrarsi e di conseguenza a cadere con maggiore facilità. L'uso eccessivo di spazzole e codeacconciatura ...D'Auria sfiora il poker, Bagheria sisulla linea di porta. Il tabellino: CARRARESE (3 - 5 - 2)... Mercati, Della Latta (73 Schiavi), Cicconi (85 Bozhanaj); Giannetti,(61 D'Auria). All.: ... Juve, Di Maria e la domanda a Milik: "Perché sei stato sostituito" Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool, ha voluto rispondere alle critiche mosse da alcuni tifosi per questo inizio di stagione: Al ritorno dall’orribile serata vissuta a Napoli, è stato molto impor ...Il parere dell'ex mister italiano sulla reazione del manager Reds dopo la vittoria in Champions League sull'Ajax. Redazione ITASportPress Un gol di Matip all'89' ha regalato i primi 3 punti in questa ...