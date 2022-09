Bomba d’acqua con 400 mm di pioggia, ‘alluvione-lampo’ sulle Marche (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – “In poche ore sono caduti oltre 400 mm di pioggia, è un evento eccezionale. Non possiamo dire con certezza se questi eventi estremi siano aumentati o no di numero perché non abbiamo una statistica che ci dia un trend definito, tuttavia la tipologia dell’evento è un esempio lampante degli effetti previsti da anni dal mondo scientifico relativo ai cambiamenti climatici in Italia. Si tratta infatti di un evento estremo, circoscritto e che ha generato un alluvione-lampo a seguito di una lunga siccità. In futuro è possibile che se ne verifichino degli altri”. A parlare all’Adnkronos è Guido Betti, meteorologo e climatologo presso il Consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale) e l’Istituto di Biometeorologia del Cnr di Firenze, nonchè socio Ampro, l’Associazione Meteo Professionisti, commentando, in seguito alla ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – “In poche ore sono caduti oltre 400 mm di, è un evento eccezionale. Non possiamo dire con certezza se questi eventi estremi siano aumentati o no di numero perché non abbiamo una statistica che ci dia un trend definito, tuttavia la tipologia dell’evento è un esempio lampante degli effetti previsti da anni dal mondo scientifico relativo ai cambiamenti climatici in Italia. Si tratta infatti di un evento estremo, circoscritto e che ha generato un alluvione-lampo a seguito di una lunga siccità. In futuro è possibile che se ne verifichino degli altri”. A parlare all’Adnkronos è Guido Betti, meteorologo e climatologo presso il Consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale) e l’Istituto di Biometeorologia del Cnr di Firenze, nonchè socio Ampro, l’Associazione Meteo Professionisti, commentando, in seguito alla ...

Alluvione Marche, sindaco di Senigallia: 'Ieri non abbiamo avuto nessuna allerta meteo. Con alveo pulito del fiume non avremmo evitato ... " Ieri non siamo stati allertati, non ne sapevamo nulla . Intorno alle 20.00 abbiamo avuto notizia che nei paesi vicini c'era una bomba d'acqua. Abbiamo allora subito chiesto ai cittadini di salire ai primi piani e di non girare per la città. Intorno alle 23.30 i fiumi si sono molto ingrossati e a quel punto siamo andati molto ... Bomba d'acqua nelle Marche: almeno nove vittime. Tra i dispersi anche un bimbo Disperse madre e figlia 17enne a Barbara vedi anche Maltempo, bomba d'acqua nelle Marche: 9 morti e alcuni dispersi. FOTO A Barbara, frazione di Senigallia, disperse una madre di 56 anni e la figlia ...