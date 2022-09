Alluvione nelle Marche: dieci morti, tre dispersi e 150 sfollati. I sindaci: “Nessuno ci aveva avvertito”. Draghi in visita a Ostra: "È un disastro, faremo tutto il possibile" (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono caduti 40 millimetri pioggia, la quantità prevista in sei mesi. Le zone più colpite sono state il Senigalliese, in provincia di Ancona, e l’Alto Pesarese, al confine con l’Umbria. Curcio: «Evento peggiore del previsto» Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono caduti 40 millimetri pioggia, la quantità prevista in sei mesi. Le zone più colpite sono state il Senigalliese, in provincia di Ancona, e l’Alto Pesarese, al confine con l’Umbria. Curcio: «Evento peggiore del previsto»

