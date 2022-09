Rennes-Fenerbahce, le formazioni ufficiali (Di giovedì 15 settembre 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Rennes-Fenerbahce, match valido per la 2a giornata della fase a gironi di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro bielorusso Aleksey Kulbakov, coadiuvato come assistenti dai connazionali Zhuk e Maslyanko e dal quarto uomo Shimusik. VAR e AVAR saranno rispettivamente i portoghesi Martins e Godinho. Calcio d’inizio alle 21:00 al Roazhon Park di Rennes. Reduci da due successi nel primo turno, Rennes e Fenerbahce si affronteranno questa sera alla ricerca del bis. La compagine francese dopo un inizio altalenante di Ligue 1, ha avuto la meglio in trasferta sull’AEK Larnaca. A segno sono andati l’ex difensore del Bologna Arthur Theate, e nel finale Assignon ha regalato i tre punti ai suoi rispondendo al pareggio dei ciprioti. La ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 15 settembre 2022) Riportiamo ledi, match valido per la 2a giornata della fase a gironi di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro bielorusso Aleksey Kulbakov, coadiuvato come assistenti dai connazionali Zhuk e Maslyanko e dal quarto uomo Shimusik. VAR e AVAR saranno rispettivamente i portoghesi Martins e Godinho. Calcio d’inizio alle 21:00 al Roazhon Park di. Reduci da due successi nel primo turno,si affronteranno questa sera alla ricerca del bis. La compagine francese dopo un inizio altalenante di Ligue 1, ha avuto la meglio in trasferta sull’AEK Larnaca. A segno sono andati l’ex difensore del Bologna Arthur Theate, e nel finale Assignon ha regalato i tre punti ai suoi rispondendo al pareggio dei ciprioti. La ...

