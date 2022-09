Pulisci (bene) la tua griglia e ti sarà fedele (Di giovedì 15 settembre 2022) L’estate sta finendo e, meteo permettendo, possiamo goderci le ultime grigliate in compagnia di amici e parenti sfruttando fino all’ultimo il barbecue che ci siamo regalati, magari durante la quarantena, quando abbiamo trasformato quel tanto santificato (e invidiato) balcone da un metro quadro in una succursale del Boscoincittà, con l’immensa gioia di tutti i vicini. E se il serial griller dentro di noi è sempre pronto a rispondere al richiamo primordiale del fuoco, armato di guanti, carbonella e sonde di ultima generazione, quando si tratta di pulire, è forte la tentazione di nascondere il barbecue ancora unto e bisunto in garage o di relegarlo in un angolo del giardino, al riparo dalla polvere e dai sensi di colpa. Mai come in questo caso rimandare il problema è una scelta poco saggia: una manutenzione ordinaria ben eseguita può farvi risparmiare tempo e fatica, e se ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 15 settembre 2022) L’estate sta finendo e, meteo permettendo, possiamo goderci le ultimete in compagnia di amici e parenti sfruttando fino all’ultimo il barbecue che ci siamo regalati, magari durante la quarantena, quando abbiamo trasformato quel tanto santificato (e invidiato) balcone da un metro quadro in una succursale del Boscoincittà, con l’immensa gioia di tutti i vicini. E se il serial griller dentro di noi è sempre pronto a rispondere al richiamo primordiale del fuoco, armato di guanti, carbonella e sonde di ultima generazione, quando si tratta di pulire, è forte la tentazione di nascondere il barbecue ancora unto e bisunto in garage o di relegarlo in un angolo del giardino, al riparo dalla polvere e dai sensi di colpa. Mai come in questo caso rimandare il problema è una scelta poco saggia: una manutenzione ordinaria ben eseguita può farvi risparmiare tempo e fatica, e se ...

Come preparare la casa all'arrivo dell'autunno Pulisci bene le finestre e le imposte, tapparelle o persiane che siano. Concentrati sulle zone alte: i lampadari e la parte superiore di armadi e pensili sono luoghi dove si annida tanta polvere. ... Immobiliare.it Puliamo il mondo a Saronno: raccolto un secchio di mozziconi di sigaretta SARONNO – L'edizione 2022 di Puliamo il mondo, tenutasi lo scorso sabato 10 settembre, si è aperta con un pomeriggio all'insegna delle pulizie di alcune aree verdi del centro di ... Come pulire gli schermi di computer, tablet, smartphone e tv Alcuni consigli