Monreale | va a fuoco un’automobile | nessun ferito

(Di giovedì 15 settembre 2022)– È andata anelle prime ore dell'alba, una Lancia Y, sulla circonvallazione di. L'incidente è avvenuto all'altezza del cimitero di, prima del bivio per il villaggio Santa Rosalia. Poco prima delle ore 07,00 un uomo, alla guida della vettura, ha avvertito del fumo uscire dal cofano. Ha subito fermato l'automobile. Poco dopo le fiamme si sono sprigionate dal vano motore per avvolgere l'intero veicolo. L'uomo, unico occupante, è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i Vigili dele i Carabinieri della stazione di. Dai primi indizi emersi sembra che l'incendio sia stato causato da un corto circuito verificatosi nell'impianto elettrico del veicolo, un modello del 1993.

Incendio anei pressi del parcheggio Torres questo pomeriggio. Provvidenziale l'intervento del titolare di un bar vicino e di un vigile dellibero dal servizio....nel 2015 la seleziona per la rassegna "Panorama d'Italia" a Palermo e la incita a mettere al'... Galleria La Pigna Roma, Galleria Farini Bologna, Taormina - Museo Sciortino, Noto, ...MONREALE, 13 settembre – Un incendio di natura verosimilmente dolosa è divampato nei pressi del centro abitato di Monreale, per l'esattezza nell'area sotto il parcheggio di via Torres. L'area è caratt ...63° anniversario dell'uccisione del Carabiniere Scelto Clemente Bovi, insignito della Medaglia d'Oro al Valor Militare.