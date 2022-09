Midtjylland-Lazio, Sarri affonda: altro rigore e poi anche il 5-1 per i danesi, le reazioni social (Di giovedì 15 settembre 2022) Disastro Lazio in casa del Midtjylland. Assume proporzioni pesantissime il ko contro i danesi, perché arriva il 4-1 sugli sviluppi di un altro calcio di rigore, il secondo concesso oggi ai padroni di casa. Marusic sbaglia tutto e affonda in area, penalty netto. Dal dischetto però Provedel para, ma la difesa di Sarri dorme per l’ennesima volta e segna Isaksen sulla ribattuta. Passano tre minuti e c’è anche il 5-1 per effetto del gol del capitano Sviatchenko. Di seguito le reazioni social. Un uomo va dal dottore. Gli dice che è depresso, che la vita gli sembra dura e crudele.Il dottore dice: «La cura è semplice. La Lazio di Sarri è in città. La vada a vedere giocare. La dovrebbe tirar ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Disastroin casa del. Assume proporzioni pesantissime il ko contro i, perché arriva il 4-1 sugli sviluppi di uncalcio di, il secondo concesso oggi ai padroni di casa. Marusic sbaglia tutto ein area, penalty netto. Dal dischetto però Provedel para, ma la difesa didorme per l’ennesima volta e segna Isaksen sulla ribattuta. Passano tre minuti e c’èil 5-1 per effetto del gol del capitano Sviatchenko. Di seguito le. Un uomo va dal dottore. Gli dice che è depresso, che la vita gli sembra dura e crudele.Il dottore dice: «La cura è semplice. Ladiè in città. La vada a vedere giocare. La dovrebbe tirar ...

DiMarzio : #EuropaLeague | @OfficialSSLazio, le parole di #Tare nel pre partita della sfida contro il #Midtjylland - DiMarzio : #EuropaLeague | I convocati di Maurizio #Sarri per @fcmidtjylland - @OfficialSSLazio - ercatenam : RT @LazioNews_24: #Capello critica #Sarri: «Turnover esagerato, mancanza di rispetto per l’avversario» - Shootout_ita : Tare:'In Europa non si può sbagliare' Midtjylland 5 - 1 #Lazio e ancora non è finita... Che batosta inaspettata per… - stagmorse : a lazio esta tomando 5 na europa league po 5x1 pro midtjylland -