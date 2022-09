Midtjylland Lazio 5-1 LIVE | Sviatchenko aumenta il parziale

(Di giovedì 15 settembre 2022) Alla Arena Herning,si sfidano per la seconda giornata di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Arena Herning, la sfidavalida per la seconda giornata della Europa League 2022-23. Sintesi5-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca! 4? Attacca la– Cerca di farsi vedere lacon Felipe Anderson che va al cross, palla rimpallata in calcio d’angolo. Dal tiro dalla bandiera nessun pericolo per la porta danese. 8? Chance sprecata – Malinteso tra Pedro e Immobile, sfuma una potenziale buona occasione per la. Inizio positivo per la formazione allenata da Maurizio Sarri. 10? Tiro di Dreyer – Si ...

DiMarzio : #EuropaLeague | I convocati di Maurizio #Sarri per @fcmidtjylland - @OfficialSSLazio - corradone91 : Figuraccia colossale della #Lazio, difesa assente ingiustificata per #Sarri. 5-1 #Midtjylland a Herning #UEL #MidtjyllandLazio - MLahozO : Madre mía la soba que le está dando el Midtjylland a la Lazio jsjdjsjdj - 19ele26_ : la Lazio sta perdendo 5-1 con il Midtjylland. Probabilmente c’è troppa umidità??????? - lupo_rossonero : Ma cosa sta facendo la Lazio ahahah 5-1 Midtjylland... #MidtjyllandLazio -

Alla Arena Herning,si sfidano per la seconda giornata di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla Arena Herning, la sfidavalida per la seconda giornata della Europa League 2022 - 23. Sintesi3 - 1 MOVIOLA Fischio d'inizio - si gioca! 4 Attacca la- Cerca di ...Maurizio Sarri Dove vederein tv e streaming Il calcio d'inizio è fissato per le 18:45 alla MCH Arena. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i ...Quest'ultimo cerca di crossare in area, lì dove c'è Immobile. Recupera la difesa del Midtjylland. 17' Si prende qualche rischio la Lazio costruendo l'azione dal basso. Fortunato in questo Provedel. 15 ...Danesi in gol con Paulinho, Kaba e Evander su rigore. Milinkovic-Savic per la squadra di Sarri. Europa League, alla MCH Arena Midtjylland-Lazio 3-0 DIRETTA Danesi in gol con Paulinho, Kaba e Evander ...