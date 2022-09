Meteo, le previsioni in Campania di giovedì 15 settembre 2022 (Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, giovedì 15 settembre 2022. Avellino – Previste nubi sparse per l’intero arco della giornata, con qualche lieve precipitazione attesa nelle prime ore del pomeriggio. Giornata accompagnata da un vento da Libeccio con intensità di 15 km/h, possibili raffiche fino a 40 km/h. Le temperature oscilleranno tra una minima di 18 °C e una massima di 26 °C. Benevento – Nuvolosità sparsa sul Sannio, possibili precipitazioni di modesta entità nel primo pomeriggio. La situazione dovrebbe migliorare parzialmente in serata. Un giovedì caratterizzato da un vento da Sud-Ovest con intensità di 15 km/h, raffiche fino a 40 km/h. Le temperature si manterranno comprese tra 19°C e 29°C. Caserta – Nuvolosità sparsa ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,15. Avellino – Previste nubi sparse per l’intero arco della giornata, con qualche lieve precipitazione attesa nelle prime ore del pomeriggio. Giornata accompagnata da un vento da Libeccio con intensità di 15 km/h, possibili raffiche fino a 40 km/h. Le temperature oscilleranno tra una minima di 18 °C e una massima di 26 °C. Benevento – Nuvolosità sparsa sul Sannio, possibili precipitazioni di modesta entità nel primo pomeriggio. La situazione dovrebbe migliorare parzialmente in serata. Uncaratterizzato da un vento da Sud-Ovest con intensità di 15 km/h, raffiche fino a 40 km/h. Le temperature si manterranno comprese tra 19°C e 29°C. Caserta – Nuvolosità sparsa ...

