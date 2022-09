Marchetti: "Napoli? Sono arrivate tutte le prime scelte di mercato. Su Kim..." (Di giovedì 15 settembre 2022) Marchetti: "Il Napoli ha preso tutte le sue prime scelte di mercato, giusti i complimenti a Giuntoli, vi svelo un retroscena su Kim" Luca Marchetti, giornalista, è intervenuto a "Marte Sport Live" in onda su Radio Marte, per rilasciare le seguenti dichiarazioni: “I complimenti a Giuntoli Sono giusti. C’è l’entusiasmo dei risultati che arrivano. Nella costruzione di una squadra cerca di comporre il puzzle giusto, poi però il contributo è di tutti. -afferma Marchetti - Non voglio certo sminuire il lavoro eccellente di Giuntoli, Sono arrivate tutte le prime scelte di mercato. Kim? Avevamo la sensazione ad un certo punto che il ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 15 settembre 2022): "Ilha presole suedi, giusti i complimenti a Giuntoli, vi svelo un retroscena su Kim" Luca, giornalista, è intervenuto a "Marte Sport Live" in onda su Radio Marte, per rilasciare le seguenti dichiarazioni: “I complimenti a Giuntoligiusti. C’è l’entusiasmo dei risultati che arrivano. Nella costruzione di una squadra cerca di comporre il puzzle giusto, poi però il contributo è di tutti. -afferma- Non voglio certo sminuire il lavoro eccellente di Giuntoli,ledi. Kim? Avevamo la sensazione ad un certo punto che il ...

cn1926it : #Simeone cinque giorni in hotel senza allenarsi al suo arrivo a #Napoli, il retroscena - zazoomblog : Marchetti: “Ndombele-Napoli? Ecco come si è concretizzato l’affare” - #Marchetti: #“Ndombele-Napoli? - SportdelSud : ???? #LucaMarchetti ha esaltato i colpi di mercato messi a segno da #Giuntoli nell'ultima finestra di mercato del… - sscalcionapoli1 : Marchetti: “Il Napoli ha preso tutte le sue prime scelte di mercato, giusti i complimenti a Giuntoli, vi svelo un r… - NapoliAddict : Luca Marchetti: “Complimenti a Giuntoli…” #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Per sempre Napoli -