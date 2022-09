“Il maresciallo Lombardo è stato ucciso”, esposto dei figli in Procura (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Il maresciallo dei Carabinieri Antonino Lombardo, trovato senza vita nella sua auto nella caserma dei Carabinieri di Palermo, il 4 marzo 1995, “non si è ucciso” ma “è stato ammazzato”. “Adesso abbiamo le prove, inconfutabili. A partire dal proiettile che lo ha ucciso e che non proveniva dalla sua arma ma da un’arma diversa e alla lettera trovata vicino a lui, che non è stata scritta dal maresciallo, come è stato accertato dalle perizie”. Ecco perché questa mattina i figli del sottufficiale del Ros, Fabio, Rossella e Giuseppe Lombardo, accompagnati dal loro legale, Alessandra Maria Delrio, e dai periti, hanno presentato un esposto “per omicidio” alla ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Ildei Carabinieri Antonino, trovato senza vita nella sua auto nella caserma dei Carabinieri di Palermo, il 4 marzo 1995, “non si è” ma “èammazzato”. “Adesso abbiamo le prove, inconfutabili. A partire dal proiettile che lo hae che non proveniva dalla sua arma ma da un’arma diversa e alla lettera trovata vicino a lui, che non è stata scritta dal, come èaccertato dalle perizie”. Ecco perché questa mattina idel sottufficiale del Ros, Fabio, Rossella e Giuseppe, accompagnati dal loro legale, Alessandra Maria Delrio, e dai periti, hanno presentato un“per omicidio” alla ...

novasocialnews : 'Il maresciallo Lombardo è stato ucciso', esposto dei figli in Procura - telodogratis : “Il maresciallo Lombardo è stato ucciso”, esposto dei figli in Procura - News24_it : 'Il maresciallo Lombardo è stato ucciso', esposto dei figli in Procura - ledicoladelsud : “Il maresciallo Lombardo è stato ucciso”, esposto dei figli in Procura - fisco24_info : 'Il maresciallo Lombardo è stato ucciso', esposto dei figli in Procura: (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranov… -