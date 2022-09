Il figlio 13enne ha sempre mal di testa, i genitori non gli credono: 'Non vuole andare a scuola'. Poi la diagnosi choc (Di giovedì 15 settembre 2022) 'Mamma, mi fa male la testa'. Ogni mattina per due anni la stessa storia, ma i genitori non gli hanno mai creduto. Pensavano che Callum (13enne scozzese) inventasse la solita scusa che ogni ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 settembre 2022) 'Mamma, mi fa male la'. Ogni mattina per due anni la stessa storia, ma inon gli hanno mai creduto. Pensavano che Callum (scozzese) inventasse la solita scusa che ogni ...

mpu78 : RT @tn_paola: @pdnetwork Siete talmente tolleranti e inclusivi che a dicembre mio figlio 13enne autistico doveva cambiarsi fuori dagli spog… - tn_paola : @pdnetwork Siete talmente tolleranti e inclusivi che a dicembre mio figlio 13enne autistico doveva cambiarsi fuori… - ModugnoLucrezia : @Kerlon92 @arMareenaa @ehijulie @dario_head Io andavo allo stadio, ho seguito campionati interi in curva. Ho smesso… - oggisettimanale : RT @EmanuelaRizzi5: @oggisettimanale @mariannaaprile A casa, in ferie dal lavoro. Stavo mangiando i fichi direttamente dall’albero, quando… - EmanuelaRizzi5 : @oggisettimanale @mariannaaprile A casa, in ferie dal lavoro. Stavo mangiando i fichi direttamente dall’albero, qua… -