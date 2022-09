Golf: Open d'Italia, Fitzpatrick al comando davanti a McIlroy (Di giovedì 15 settembre 2022) Guidonia, 15 set. - (Adnkronos) - Primo giro sospeso, ma subito i campioni all'attacco. L'inglese Matt Fitzpatrick, numero 11 al mondo, è al comando nella classifica provvisoria del DS Automobiles 79° Open d'Italia con “meno 5”, dopo 15 buche giocate, e il nordirlandese Rory McIlroy, numero due del World Ranking, è al secondo posto con 67 (-4) in numerosa compagnia. Sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club (par 71) di Guidonia Montecelio (Roma), casa della Ryder Cup 2023, il maltempo ha costretto a posticipare le partenze di un'ora, causa poi della sospensione per oscurità. Fitzpatrick, 28enne di Sheffield, otto titoli sul DP World Tour, comprensivi di un Major, l'US Open vinto nello scorso giugno, secondo nell'Open ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Guidonia, 15 set. - (Adnkronos) - Primo giro sospeso, ma subito i campioni all'attacco. L'inglese Matt, numero 11 al mondo, è alnella classifica provvisoria del DS Automobiles 79°d'con “meno 5”, dopo 15 buche giocate, e il nordirlandese Rory, numero due del World Ranking, è al secondo posto con 67 (-4) in numerosa compagnia. Sul percorso del Marco Simone& Country Club (par 71) di Guidonia Montecelio (Roma), casa della Ryder Cup 2023, il maltempo ha costretto a posticipare le partenze di un'ora, causa poi della sospensione per oscurità., 28enne di Sheffield, otto titoli sul DP World Tour, comprensivi di un Major, l'USvinto nello scorso giugno, secondo nell'...

GolfMagazine4 : @ItalianOpen : Day 1, #Fitzpatrick primo, #McIlroy secondo @FederGolf - cusferraragolf : Open d'Italia: Fitzpatrick al comando, 1° giro sospeso per oscurità - Gazzetta_it : Open d'Italia: Fitzpatrick al comando, 1° giro sospeso per oscurità #italianopen #golf - Agenzia_Ansa : RT @GolfAnsa: ?? L'#inclusione sociale scende sul green all'@ItalianOpen . #Golf4Autism, iniziativa che ha il patrocinio della @FederGolf… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Golf, Open Italia: primo giro sospeso, Fitzpatrick è in testa -