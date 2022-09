Elisabetta II uccisa dal vaccino? Quel terribile sospetto (Di giovedì 15 settembre 2022) Ieri 14 settembre la Regina d’Inghilterra Elisabetta II ha fatto ritorno a Londra per ricevere l’estremo saluto prima dei funerali e della sepoltura che avverranno il prossimo lunedì. Elisabetta II è morta come noto a 96 anni, ma già da tempo aveva iniziato a diradare i suoi impegni pubblici. C’è però una strana coincidenza tra L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. Leggi su lucascialo (Di giovedì 15 settembre 2022) Ieri 14 settembre la Regina d’InghilterraII ha fatto ritorno a Londra per ricevere l’estremo saluto prima dei funerali e della sepoltura che avverranno il prossimo lunedì.II è morta come noto a 96 anni, ma già da tempo aveva iniziato a diradare i suoi impegni pubblici. C’è però una strana coincidenza tra L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Luca_Scialo81 : Elisabetta II uccisa dal vaccino? Quel terribile sospetto - ilPontormo : RT @robertospek: - In ginocchio per l'uccisione del nero in America. - Vestita a lutto per la morte della Regina Elisabetta. - Per la suora… - GianniVezzani1 : RT @robertospek: - In ginocchio per l'uccisione del nero in America. - Vestita a lutto per la morte della Regina Elisabetta. - Per la suora… - Euristic3000 : RT @robertospek: - In ginocchio per l'uccisione del nero in America. - Vestita a lutto per la morte della Regina Elisabetta. - Per la suora… - MaxRonchi4 : RT @robertospek: - In ginocchio per l'uccisione del nero in America. - Vestita a lutto per la morte della Regina Elisabetta. - Per la suora… -