Conference League | Fiorentina tramortita dal Basaksehir | 3-0 per i turchi

(Di giovedì 15 settembre 2022) Laè stata annichilita dal: un sonoro 3-0 in favore dei, che di fronte al proprio pubblico hanno tramortito i viola negli ultimi 30 minuti di gioco. La compagine toscana non riesce a ingranare nella terza competizione europea per importanza: dopo il pareggio all’esordio contro l’RFS arriva un pesante ko che relega laall’ultimo posto con un solo punto all’attivo, a -2 dall’Hearts e a -4 dalla capolista. Servirà una netta inversione di rotta nei prossimi incontri se si vorrà accedere alla fase a eliminazione diretta. A decidere l’incontro è stato uno scatenato Gurler, autore della rete del vantaggio al 57? e poi del raddoppio al 71?. Larimane in dieci uomini al 76? per l’espulsione di Ikone e allo scadere Traore arrotonda il ...

federicocasotti : Direi che i risultati di stasera chiudono definitivamente, con tre mesi di ritardo, il dibattito sul valore (notevo… - sportface2016 : #BasaksehirFiorentina, irreale papera di #Gollini: si mette a palleggiare fuori dall'area e subisce gol | VIDEO - Gregriso : RT @federicocasotti: Direi che i risultati di stasera chiudono definitivamente, con tre mesi di ritardo, il dibattito sul valore (notevole)… - sportface2016 : #Fiorentina troppo brutta per essere vera: si è rotto qualcosa, Turchia amara per #Italiano - roma_passione : RT @federicocasotti: Direi che i risultati di stasera chiudono definitivamente, con tre mesi di ritardo, il dibattito sul valore (notevole)… -

Sociedad 0 - 1 21:00 Omonia Nicosia - Sheriff 0 - 3 Visualizza EuropaCALCIO -18:45 Heart of Midlothian - Istanbul Basaksehir 0 - 4 18:45 Fiorentina - RFS 1 - 1 18:45 RSC ...Serata nera per i viola. La Fiorentina perde 3 - 0 in Turchia contro il Basaksehir, nella seconda giornata del Gruppo A di: decidono la doppietta di Gurler (brutto errore di Gollini sulla seconda rete) e il tris di Traoré allo scadere. Dopo il pareggio nella prima gara contro il Riga si complica la ...ROMA (ITALPRESS) - La Roma fatica nel primo tempo e dilaga nel secondo contro l'HJK Helsinki per i primi tre punti della sua Europa League.La Fiorentina viene travolta per 3-0 dall'Istanbul Basaksehir e non sembra più riuscire a tirarsi fuori dalla profonda crisi delle ultime settimane. Questi i risultati delle sfide di Conference League ...