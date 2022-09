Capello: 'Alla Juve manca convinzione. Allegri aveva capito tutto in anticipo' (Di giovedì 15 settembre 2022) Intervenuto in collegamento con 'Sky Sport 24', Fabio Capello è tornato a parlare della crisi della Juventus, deflagrata dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica, secondo ko in due ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 settembre 2022) Intervenuto in collegamento con 'Sky Sport 24', Fabioè tornato a parlare della crisi dellantus, deflagrata dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica, secondo ko in due ...

sportli26181512 : Capello: 'Alla Juve manca convinzione. Allegri aveva capito tutto in anticipo': L'ex allenatore, intervenuto a 'Sky… - 05maggio : RT @juventusfans: Vi ricordate di questi gol e di tanti altri (oltre una decina) annullati alla #Juventus dal #VAR per un presunto fuorigio… - federicoopintus : RT @juventusfans: Vi ricordate di questi gol e di tanti altri (oltre una decina) annullati alla #Juventus dal #VAR per un presunto fuorigio… - Flosta5 : Si volta quasi con un senso di sollievo di poter fare una pausa nel camminare. Mi saluta con calore e sorpresa. Lo… - Rocha496 : @EdoardoMecca1 Per Allegri vale ciò che io penso di Sacchi, di Capello, di Ancellotti, di Sarri, di Mourinho: sono… -