Calciomercato Juve | nuova idea per la fascia | arriva dal Real Madrid!

(Di giovedì 15 settembre 2022) A causa del brutto inizio di stagione e della fresca sconfitta in Champions League rimediata nella sfida contro il Benfica, lantus è finita nell’occhio del ciclone. La dirigenza bianconera, però, oltre alle valutazioni tecniche sta pensando anche a rinforzare la rosa; secondo quanto riportato da El Nacional, infatti, i bianconeri sarebbero seriamente interessati ad Álvaro Odriozola.ntus-odriozola La coppiabene – Cherubini potrebbe cercare di affondare il colpo nel mese di gennaio, durante la sessione invernale di. Il cartellino del difensore spagnolo delMadrid si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Per Odriozola, che sta trovando poco spazio nei Blancos, sarebbe un ritorno in Serie A, considerando l’esperienza dello ...

cmdotcom : #Juve mania: #Arrivabene come #Blanc, non c’è niente da ridere su #AllegriOut. Questa #Juventus è un’offesa alla su… - cmdotcom : Altro che calcio del popolo, il #Psg di #AlKhelaifi fa spogliare i tifosi della #Juve! - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: Da #Arrivabene a preparazione e mercato: #Juve, i tre motivi della crisi - sportli26181512 : Top 5 news 15/09/2022 - ore 19.30: le ultime su Allegri e la panchina Juve, l'infortunio di Calhanoglu e San Siro:… - cmdotcom : Top 5 news 15/09/2022 - ore 19.30: le ultime su Allegri e la panchina Juve, l'infortunio di Calhanoglu e San Siro -

Calcio News 24

Commenta per primo Quando una squadra è in crisi le ragioni sono più d'una. Nel caso della Juventus possiamo elencarne alcune . Una campagna acquisti, se non sbagliata, temeraria. I due grandi ...Commenta per primo Il consueto appuntamento con le 5 notizie più importanti della serata a cura della redazione di.com : le ultime su Allegri e la panchina, l'infortunio di Calhanoglu, le parole di Sala su San Siro, il ritiro di Federer e Pogba che rischia il Mondiale. Calciomercato Juve, spunta un nuovo nome per il reparto terzini Proprio su questo è stato incentrato il sondaggio di Calciomercato.it: “In caso di esonero a chi affidereste la panchina della Juve se il sogno Zidane non fosse realizzabile” Quattro le alternative ...Il Monza, tramite Twitter, ha annunciato che l'U - Power Stadium va verso il tutto esaurito per la gara con la Juventus: " #MonzaJuventus U-Power Stadium verso il sold out ...