Anche le api hanno saputo della morte della regina (Di giovedì 15 settembre 2022) L'apicoltore reale ha informato quelle allevate nelle residenze della famiglia che la loro padrona era morta, seguendo un'antica e bizzarra tradizione

