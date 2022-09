Addio a Jack Ging, il generale cattivo Fulbright di “A-Team” (Di giovedì 15 settembre 2022) È morto a 90 anni l’attore Jack Ging: a darne l’annuncio è stata la moglie Apache, che ha riferito a The Hollywood Reporter che l’uomo se ne è andato per cause naturali nella casa di La Quinta, in California. Jack Ging, la carriera del generale Fulbright di A-Team Jack Ging © La RepubblicaGing era celebre per aver interpretato il generale cattivo Harlan “Bull” Fulbright nella serie A-Team, ruolo che lo aveva reso iconico e indimenticabile in tutto il mondo, soprattutto tra gli appassionati cult. La sua carriera era però ricca di collaborazioni, tra cui quelle con Clint Eastwood: al suo fianco, infatti, a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, aveva ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) È morto a 90 anni l’attore: a darne l’annuncio è stata la moglie Apache, che ha riferito a The Hollywood Reporter che l’uomo se ne è andato per cause naturali nella casa di La Quinta, in California., la carriera deldi A-© La Repubblicaera celebre per aver interpretato ilHarlan “Bull”nella serie A-, ruolo che lo aveva reso iconico e indimenticabile in tutto il mondo, soprattutto tra gli appassionati cult. La sua carriera era però ricca di collaborazioni, tra cui quelle con Clint Eastwood: al suo fianco, infatti, a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, aveva ...

