Aborto | la Bonino finge di non sentire e sferra un assurdo attacco alla Meloni | «Sarà subdola»

(Di giovedì 15 settembre 2022) Una surreale Emmainsiste nell’affermare che la leader di FdI ha brutte intenzioni sull’: “non abolirà 194,più, copierà Orban?”. Lo ha affermatostampa estera. Ed è grave che si avventuri su un tema che laha chiarito a più riprese, rispondendo con chiarezza a innumerevoli illazioni su questo delicatissimo tema. In ultimo durante l’intervista a Enrico Mentanta sul Tg di La7. FdI non ha mai detto che vuole abolire la legge 194, vuole solo applicarla, chiaro? Ma la, non legge, non ascolta e va dritta per le sue convinzioni-illazioni., le elucubrazioni dellacontro la“Non credo che il diritto all’in Italia ...

ultimora_pol : #Elezioni2022 Emma #Bonino: 'Il Pd nuovo partito radicale? Magari. Il Pd non ha mai avuto grande attenzione ai diri… - nonscordarmidad : @DSantanche @GiorgiaMeloni FORSE GLI ITALIANI SI SONO SCHIARITI IL CERVELLO ...SENNÒ CE LETTA IL FRANCESINO FRATOIA… - Mmmm86vr30p : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Una volta i figli, in media,si facevano per creare una famiglia da sposati, ma SEMP… - ThevoiceofTaz : La posizione di #FdI sull’#aborto è insostenibile, volendo il partito porre numerosi paletti che puntano a complica… - feola31447930 : @ROMA_News i cattolici no di devano votare perché ti sei schierato PD Emma Bonino che sono a favore Aborto eutanas… -

Secondo Emma(+Europa), 'il diritto all'in Italia non è a rischio a livello legislativo' ma 'tra chi abolisce l'attraverso la corte costituzionale, come Trump, e chi con altri ...Ma tra chi abolisce l'attraverso la corte costituzionale, come Trump, e chi con altri mezzi come in Polonia, noi abbiamo scelto la terza via: non applichiamo la legge". Così Emma...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Non credo che il diritto all’aborto in Italia sia a rischio a livello legislativo. Ma tra chi abolisce l’aborto attraverso la corte costituzionale, come Trump, e chi con altri mezzi come in Polonia, n ...