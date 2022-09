A Chi l’ha visto la storia di Marzia scomparsa a Pontecagnano da un anno | si indaga per omicidio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 15 settembre 2022) Lo ha annunciato subito Federica Sciarelli che ladisarebbe stata parecchio complicata anche da raccontare e non sbagliava la conduttrice di Chi. Il programma di rai 3 ha scelto di raccontare unadi cui non si era mai parlato in tv ma solo sui giornali locali, ladi questa ragazza fragile,, che 5 anni fa lascia Milano, i suoi genitori ( dopo aver vissuto per anni tra comunità e collegi) per andare a vivere con il suo fidanzato. Lascia la Lombardia e si trasferisce in Campania, in provincia di Salerno, a. I suoi genitori non glielo impediscono e non vmai a conoscere le persone con cui Marzi vive. Cinque anni dopo la ragazza è una delle “tante” donne di cui si perdono per ...