Ungheria, le donne che chiedono l’aborto obbligate ad ascoltare “il battito cardiaco del feto” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Uno dei pochi diritti civili ancora applicati rischia di venire limitato in modo drastico. Da giovedì 15 settembre le donne ungheresi che vogliono abortire saranno obbligate ad “ascoltare il battito cardiaco del feto” dal personale sanitario nelle cliniche in cui avviene la procedura, che dovranno comunque mostrare loro un segno delle funzioni vitali “in modo chiaramente riconoscibile”. A stabilirlo è un nuovo decreto emanato dal governo del primo ministro di estrema destra Viktor Orbán. “Quasi due terzi degli ungheresi associano l’inizio della vita di un bambino al primo battito cardiaco“, ha dichiarato lunedì il ministero degli Interni Sandor Pinter, che ha firmato il nuovo decreto. “Le mamme potranno (devono!) ascoltare il ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 14 settembre 2022) Uno dei pochi diritti civili ancora applicati rischia di venire limitato in modo drastico. Da giovedì 15 settembre leungheresi che vogliono abortire sarannoad “ildel” dal personale sanitario nelle cliniche in cui avviene la procedura, che dovranno comunque mostrare loro un segno delle funzioni vitali “in modo chiaramente riconoscibile”. A stabilirlo è un nuovo decreto emanato dal governo del primo ministro di estrema destra Viktor Orbán. “Quasi due terzi degli ungheresi associano l’inizio della vita di un bambino al primo“, ha dichiarato lunedì il ministero degli Interni Sandor Pinter, che ha firmato il nuovo decreto. “Le mamme potranno (devono!)il ...

