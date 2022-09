Terra amara, puntate italiane: Demir picchia Cengaver (Di mercoledì 14 settembre 2022) Terra amara, che da lunedì 19 settembre 2022, si congederà dal pubblico di Canale 5 per lasciare spazio a Uomini e Donne e tornare quando terminerà Una Vita, non smetterà di assicurare grandi colpi di scena. Le anticipazioni relative alla prossime puntate italiane, in particolare, puntano l'attenzione sull'amicizia di Demir e Cengaver. I due saranno ormai prossimi ad inaugurare la loro nuova attività in società, ma qualcosa di molto grave rischierà di compromettere per sempre il loro sodalizio e di mandare all'aria gli affari che stanno portando avanti insieme. Tutto partirà quando in ospedale da Müjgan giungerà una vecchia conoscenza di Yilmaz e racconterà che il ragazzo ha avuto, in passato, una relazione con Züleyha. La donna parlerà in presenza di alcune infermiere e presto tutta ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 14 settembre 2022), che da lunedì 19 settembre 2022, si congederà dal pubblico di Canale 5 per lasciare spazio a Uomini e Donne e tornare quando terminerà Una Vita, non smetterà di assicurare grandi colpi di scena. Le anticipazioni relative alla prossime, in particolare, puntano l'attenzione sull'amicizia di. I due saranno ormai prossimi ad inaugurare la loro nuova attività in società, ma qualcosa di molto grave rischierà di compromettere per sempre il loro sodalizio e di mandare all'aria gli affari che stanno portando avanti insieme. Tutto partirà quando in ospedale da Müjgan giungerà una vecchia conoscenza di Yilmaz e racconterà che il ragazzo ha avuto, in passato, una relazione con Züleyha. La donna parlerà in presenza di alcune infermiere e presto tutta ...

ansiahanim : @SherryDarling_ Se ho capito bene terra amara è stata proprio stoppata tipo cesur. - SherryDarling_ : per non parlare di mia madre ancora NERA perchè l'altro giorno non hanno mandato in onda terra amara per seguire in… - POPCORNTVit : Terra Amara, le anticipazioni del 15 settembre: il piano di Zulehya - redazionetvsoap : #TerraAmara Grossi problemi per Gaffur, come tenterà di risolverli? Lo scopriremo prima di una pausa nella programm… - MasterAb88 : RT @darkap89: Terra Amara fa il 22-25% share. Tipo i primi tempi del Segreto. Viene tolta da Mediaset. Chi c'è dopo la soap? Barbara d'Urso… -