Si fa prestare 125mila euro da un frate | a processo

Alla fine il conto è alto: 125mila euro, in parte prelevati anche dai conti dell'istituto dove vive la vittima. La storia non ha convinto la Procura che ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio. Roma, finge di stare male e si fa prestare 125mila euro da un frate: 78enne a processo. Avrebbe approfittato della bontà d'animo di un frate 81enne per chiedergli diversi prestiti, fino ad arrivare a una somma totale di 125mila euro: prima dicendo che gli servivano per curare una malattia. Le suppliche al religioso: «Sto male, la prego, mi aiuti». La Procura: storie non vere, rinviato a giudizio. Una parte dei soldi prelevati anche dai conti destinati ai bisognosi.