Rangers-Napoli, van Bronckhorst: “Noi in partita fino all’espulsione” (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Siamo stati in partita almeno fino al rosso. La squadra ha dato tutto quel che poteva, ci sono state le occasioni per segnare. E’ stata una bella partita, ma dopo il gol e l’espulsione la partita è diventata difficile”. Lo ha detto il tecnico del Rangers Giovanni van Bronckhorst dopo la sconfitta in casa contro il Napoli per 3-0. Si complica il percorso in Champions League, ma il tecnico vede passi in avanti: “Stiamo ancora imparando, migliorando – spiega in conferenza stampa -. Abbiamo giocato meglio rispetto al match con l’Ajax, sicuramente, abbiamo dimostrato di più, avuto più velocità, abbiamo fatto bene quando eravamo in 11, poi dopo l’espulsione il gioco è cambiato e non è facile perché il Napoli è una grandissima squadra, ha tanti giocatori di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Siamo stati inalmenoal rosso. La squadra ha dato tutto quel che poteva, ci sono state le occasioni per segnare. E’ stata una bella, ma dopo il gol e l’espulsione laè diventata difficile”. Lo ha detto il tecnico delGiovanni vandopo la sconfitta in casa contro ilper 3-0. Si complica il percorso in Champions League, ma il tecnico vede passi in avanti: “Stiamo ancora imparando, migliorando – spiega in conferenza stampa -. Abbiamo giocato meglio rispetto al match con l’Ajax, sicuramente, abbiamo dimostrato di più, avuto più velocità, abbiamo fatto bene quando eravamo in 11, poi dopo l’espulsione il gioco è cambiato e non è facile perché ilè una grandissima squadra, ha tanti giocatori di ...

pisto_gol : Un #Napoli da sogno vince anche in Scozia, sbaglia un rigore con #Zielinski ma segna tre gol ai #Rangers, una… - SkySport : ?? RANGERS-NAPOLI 0-3 Risultato finale ? ? Rig. #Politano (67’) ?? #Raspadori (85’) ?? #Ndombélé (90’+1) ? ?? CHAMPIO… - Gazzetta_it : #Napoli da impazzire: 3-0 ai Rangers con due rigori sbagliati e primo posto nel girone - ilmionapoli : Rangers-Napoli 0-3 il commento della società: “Il Napoli lancia il suo claime Champions anche in Scozia”… - cn1926it : #Politano festeggia il suo primo gol in #Champions: “Scarica di adrenalina pazzesca!” -