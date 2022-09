Putin ha rifiutato il primo accordo di pace con l’Ucraina (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha rifiutato un accordo di pace con l’Ucraina. Secondo quanto riferito da Reuters, il capo negoziatore russo avrebbe ottenuto un accordo nel quale Kyiv prometteva di non entrare a far parte della NATO. Putin ha rifiutato un accordo con l’Ucraina Reuters ha riferito che il presidente russo Vladimir Putin ha Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il presidente russo Vladimirhaundicon. Secondo quanto riferito da Reuters, il capo negoziatore russo avrebbe ottenuto unnel quale Kyiv prometteva di non entrare a far parte della NATO.haunconReuters ha riferito che il presidente russo Vladimirha

