Porto, problemi dopo il disastro contro il Bruges: sassaiola sull'auto di Conceicao (Di mercoledì 14 settembre 2022) La pesantissima sconfitta interna nella sfida contro il Bruges, valida per la seconda giornata della fase a gironi della nuova edizione di Champions League, si è rivelata dolorosa anche fuori dal campo. Il pubblico del Do Dragao infatti, avrebbe reagito in malo modo alla pessima figura fatta dalla propria squadra contro i belgi, e a gara conclusa sarebbe passato all'azione. Stando a quanto riportato dal quotidiano "Record", la vettura del noto tecnico Portoghese, Sergio Conceicao, sarebbe stata presa di mira da un fitto lancio di sassi da parte di alcuni "tifosi" (se così possono esser definiti.) Il lancio di pietre avrebbe comportato la rottura di uno dei finestrini dell'auto, sulla quale si trovavano, oltre all'allenatore, anche la moglie ed i 2 figli.

