Muore soffocato da un boccone di carne mentre cena

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Un uomo di 64 anni e’ mortoda undi. E’ successo ieri sera intorno alle 20.30 a Vetto, tra l’Appennino e la val d’Enza in provincia di Reggio Emilia. La vittima, Giuliano Branchetti, si trovava nella sua abitazione e stavando con la sua famiglia quando all’improvviso un pezzo di cibo gli ha ostruito le vie aeree. Subito e’ stato dato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica, ma i soccorsi e i tentativi di disostruzione con le manovre d’emergenza sono risultati inutili. “Sono sconvolto da quanto accaduto, cosi’ come lo e’ tutta la nostra comunita’”, ha detto il sindaco di Vetto, Fabio Ruffini. Branchetti – lascia la compagna e un figlio – era molto noto in paese, lavorava in Comune come assistente domiciliare e come cantoniere ed era attivo anche nel mondo ...